Венгрия преждевременно отменила ограничение цен на бензин из-за обострения дефицита и паники на АЗС

Правительство Венгрии отменило верхний предел цен на топливо после того, как отсутствие импорта и панические закупки привели к нехватке топлива по всей стране.

Об этом сообщает Reuters.

Глава аппарата премьер-министра Виктора Орбана заявил на брифинге поздно вечером во вторник, что правительству пришлось немедленно отменить ограничение цен, введенное год назад, по рекомендации MOL. Предельная цена должна была действовать до конца декабря.

«Мы не могли больше ждать… потому что это единственный способ обеспечить безопасность поставок», - заявил Гергели Гуляс на совместном брифинге с главой и главным исполнительным директором MOL Желтом Хернади.

Гуляс сказал, что отмена ценового предела повысит инфляцию. Сейчас годовая инфляция в Венгрии превышает 21%.

Иностранные игроки сократили поставки топлива в Венгрию, поскольку год назад правительство ограничило цены на бензин и дизельное топливо на уровне 480 форинтов (1,22 доллара) за литр в рамках мероприятий Орбана по защите домохозяйств накануне парламентских выборов в апреле 2022 года, которые его партия выиграла с большим отрывом.

В июле правительству пришлось сузить рамки, и с тех пор ограничение цен на топливо применяется к водителям частных транспортных средств, сельскохозяйственных транспортных средств и такси.

«Приблизительно на четверти наших заправочных станций полностью закончились запасы», - сказал Хернади.

Он сообщил, что для возобновления импорта и стабильности потребуется до двух месяцев. Но отмена ценового потолка поможет снизить дефицит на рынке в течение нескольких дней.

Цена бензина вырастет примерно до 640 форинтов за литр, а цена дизельного топлива составит 699 форинтов.

По словам Хернади, MOL также начала наращивать переработку сырой нефти на своем нефтеперерабатывающем заводе в Дунае. Он также сказал, что MOL должен подготовиться к февралю, когда запрет ЕС на импорт российских нефтепродуктов приведет к снижению поставок дизельного топлива в Европу.

Напомним, Венгрию освободили от необходимости придерживаться предельной цены на нефть из России.