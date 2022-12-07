С 24 февраля Украина получила почти 30 миллиардов долларов международной помощи

Украина с начала войны получила от международных партнеров 27,2 миллиарда долларов помощи. В следующем году эта сумма увеличится.
Об этом заявил заместитель министра финансов Роман Ермоличев в интервью «Укринформ», сообщает Минфин .
«Если говорить о международном сотрудничестве, то в этом году Украина уже получила 27,2 миллиарда долларов помощи от зарубежных партнеров», - сказал он.
По его словам, в следующем году эта цифра вырастет. Первоначальный план привлечения международной помощи – около 38 миллиардов на покрытие дефицита бюджета в следующем году.
«А это сложная и кропотливая работа. Мы же понимаем, что иностранные страны не просто дают нам средства, сколько бы ни попросили. Все это – средства их налогоплательщиков, которым они должны объяснять, на что именно Украина тратит предоставленный ресурс», - добавил Ермоличев.
Напомним, Украина получит грант в €200 миллионов от Германии для поддержки переселенцев.