В Австралии Uber оштрафовали на 21 миллион за обман клиентов

Федеральный суд Австралии оштрафовал сервис пассажирских перевозок Uber на 21 миллион австралийских долларов (около $14 миллионов) за обман клиентов относительно стоимости поездок.

Об этом сообщает Бабель со ссылкой на Reuters.

Компания в 2017-2021 годах взимала небольшую плату за отмену вызова. Клиенты при этом отменяли поездку в течение пятиминутного периода, когда это должно быть бесплатным.

Отмечается, что суд несколько снизил штраф по сравнению с суммой, которую просил наложить регулятор рынка – Австралийская комиссия конкуренции и потребителей.

Согласно предоставленным суду доказательствам, менее 1% пользователей Uber в Австралии потенциально могли понести финансовые потери из-за ошибочных алгоритмов и ложных данных в приложении по вызову такси.