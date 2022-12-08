Тайвань выделяет $1 миллион на покупку генераторов для Киева

Тайваньские власти выделяют финансирование в размере 1 миллиона долларов на приобретение генераторов для Киева.

Об этом сообщила пресс-служба МИД Тайваня.

Министр иностранных дел Тайваня Джозеф Ву подписал меморандум о взаимопонимании, чтобы помочь столице Украины Киеву в приобретении генераторов.

Документ подписали также мэр Киева Виталий Кличко и генеральный директор «Фонда Дарничани» Григорий Маленко.

«Пока конфликт в Украине продолжается, россия начала атаки на ключевую инфраструктуру и энергосистему, что привело к крупномасштабным отключениям электроэнергии в сложных погодных условиях. Город ввел веерные отключения электроэнергии и предоставил 1000 мест, где горожане могут укрыться и согреться. Тайвань, как и Украина, находится на переднем крае борьбы с авторитарным экспансионизмом, и мы рады помочь народу Украины в его борьбе за свободу», – говорится в сообщении МИД страны.

