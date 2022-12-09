На аукционе продали изумруд, который 400 лет пролежал на дне океана – средства направят на помощь Украине

На аукционе Sotheby`s за $1,2 миллиона продали кольцо с изумрудом. Все средства пойдут на помощь пострадавшим от войны в Украине женщинам.

Об этом сообщает "Бабель".

Это кольцо со старинным колумбийским изумрудом в 5,27 карата (1,05 г). Имя покупателя не называют. Обручальное кольцо на аукцион передала писательница и наследница сети отелей Sheraton Митке Пердью. Летом 2022 года она приезжала в Украину и наведывалась в Киевскую область. После визита в Украину она передала все гонорары своей биографии Марка Виктора Хансена в пользу гуманитарной деятельности в Украине.

В 1662 году перегруженный испанский галеон трагически разбился на коралловом рифе и затонул у побережья Флориды во время урагана. В трюме корабля было около 180 тысяч монет, 24 тонны слитков из боливийского серебра, а также 125 слитков золота. Кроме драгоценных металлов, на корабле были ограненные изумруды, извлеченные из колумбийских месторождений.

Почти 400 лет корабль никто не мог найти, однако в 1985 году это удалось многолетнему охотнику за сокровищами Мелу Фишеру и его команде, упорно обыскивавшим район у побережья Флориды в течение 16 лет. Вместе с кораблем они обнаружили весь драгоценный груз.