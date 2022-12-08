В Иране казнили первого демонстранта, задержанного во время масштабных протестов

В Иране повесили первого демонстранта, задержанного в ходе масштабных протестов в стране.

Об этом сообщает Reuters, передает "Бабель".

"В четверг в Иране был повешен мужчина, осужденный за ранение ножом охранника и блокировку улицы в Тегеране", - говорится в сообщении.

Это первое подобное наказание, связанное с недавними антиправительственными беспорядками. Иранское агентство Tasnim назвало казненного Мохсеном Шекари, но не сообщило никаких подробностей. Ранее Шекари появлялся среди задержанных демонстрантов.

«Государственные СМИ опубликовали видео с признанием Шекари, на котором он появляется с синяками. Он признался, что ударил ножом члена ополчения "Басидж" и преградил дорогу своим мотоциклом вместе с одним из своих друзей», - пишет агентство.

Как сообщалось ранее, 16 сентября в Иране начались протесты, связанные с убийством полицией морали 22-летней активистки Махсы Амини, которую арестовали якобы за нарушение закона о ношение хиджаба. Вследствие этого многие иранки перестали носить этот элемент одежды.

Министерство внутренних дел Ирана официально признало гибель 200 граждан во время протестов, однако эти данные расходятся с цифрами от правозащитников, сообщающих о примерно 460 погибших.

Накануне стало известно, что Иран обратился в Россию за помощью в подавлении протестов и попросил предоставить технику и направить советников для обучения.