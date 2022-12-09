В Сумской области спасатели помогли отделению гемодиализа и пациенты прошли жизненно важную процедуру

В Сумской области спасатели оказали помощь пациентам Глуховской городской больницы.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.

В Службу спасения поступило сообщение, что в связи с отсутствием электроснабжения на водозаборе прекращены поставки воды в Глуховскую городскую больницу в отделение гемодиализа (искусственная внепочечная очистка крови). Такая процедура необходима людям, у которых не функционируют почки, и жизненно важна для них. По словам медиков, для пациентов, приезжающих сюда несколько раз в неделю, пропустить один сеанс – значит умереть.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу отделения гемодиализа была привлечена пожарная автоцистерна. В течение рабочего времени отделения гемодиализа спасатели обеспечивали его стабильную деятельность. Задача по подвозу воды выполнялась до момента полного восстановления водоснабжения. В общей сложности спасатели привезли 2,5 тонны воды.