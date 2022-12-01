Ахметов заявил, что заработал первый капитал, играя в подкидного дурака

Богатейший украинец, донецкий бизнесмен Ринат Ахметов рассказал американским журналистам, как он заработал свой первый капитал.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Washington Post.

– Скажу вам честно, свой первый капитал я заработал, играя в карты (“подкидного дурака”). И вот чему я научился: карты – это тактика и стратегия, аналитический склад ума, подход, ориентированный на практику, и способность выигрывать, – сказал Ахметов.

Еще в интервью американскому изданию, разбиравшемуся в системе олигархов и процессе деолигархизации в Украине, бизнесмен категорически заявил, что "никогда олигархом не был". Также, по словам Ахметова, его бизнес больше всего пострадал от войны с россией.

Напомним, ранее сын убитого миллионера Щербаня заявил, что Тарута и Ахметов в 1996 году обманным путем завладели бизнесом его отца.