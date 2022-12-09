Николаевцы задолжали водоканалу более ₴230 миллионов – предприятие просит платить за счета, чтобы поддерживать сеть

Долг николаевцев перед МКП «Николаевводоканал» составляет более 230 миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.
На водоканале отмечают, что вопреки всему специалисты предприятия ежедневно запускают в работу производственные подразделения, чистят канализацию, ремонтируют сети и подают воду в дома. Вода не питьевого качества, но ее тоже следует обеззаразить и очистить.
В «Николаевводоканале» объяснили, что из бюджета предприятия тратятся немалые средства на:
– ежемесячно платим счет за потребленную электроэнергию. Все насосные станции и очистные сооружения работают только благодаря этому ресурсу;
– топливо для транспортных средств, задействованных ежедневно в работе;
– новые трубы и запорная арматура, крайне необходимые для проведения ремонта;
– отопительный сезон. Ведь зимой на всех производственных подразделениях следует поддерживать определенную температуру тепла;
– в результате постоянных обстрелов рашисты нанесли ущерб более чем на 26 миллионов гривен;
– ежедневно используем материалы для очистки и обеззараживания воды и стоков (песок, бактерии, реагенты и т.п.).
«Расходов у нас много, а источник прибыли только один - вовремя уплаченные потребителями счета за предоставленные услуги.
В то же время, мы хотим выразить благодарность горожанам, которые ежемесячно рассчитываются за услуги водоснабжения и водоотведения. Именно вы обеспечиваете жизнь Николаева здесь и сегодня!» – подытожили на предприятии.
Напомним, что из-за соленой воды в Николаеве замены нуждаются в 240 км водопроводных труб .