Николаевцы задолжали водоканалу более ₴230 миллионов – предприятие просит платить за счета, чтобы поддерживать сеть

Долг николаевцев перед МКП «Николаевводоканал» составляет более 230 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия.

На водоканале отмечают, что вопреки всему специалисты предприятия ежедневно запускают в работу производственные подразделения, чистят канализацию, ремонтируют сети и подают воду в дома. Вода не питьевого качества, но ее тоже следует обеззаразить и очистить.

В «Николаевводоканале» объяснили, что из бюджета предприятия тратятся немалые средства на:

– ежемесячно платим счет за потребленную электроэнергию. Все насосные станции и очистные сооружения работают только благодаря этому ресурсу; – топливо для транспортных средств, задействованных ежедневно в работе; – новые трубы и запорная арматура, крайне необходимые для проведения ремонта; – отопительный сезон. Ведь зимой на всех производственных подразделениях следует поддерживать определенную температуру тепла; – в результате постоянных обстрелов рашисты нанесли ущерб более чем на 26 миллионов гривен; – ежедневно используем материалы для очистки и обеззараживания воды и стоков (песок, бактерии, реагенты и т.п.).

«Расходов у нас много, а источник прибыли только один - вовремя уплаченные потребителями счета за предоставленные услуги. В то же время, мы хотим выразить благодарность горожанам, которые ежемесячно рассчитываются за услуги водоснабжения и водоотведения. Именно вы обеспечиваете жизнь Николаева здесь и сегодня!» – подытожили на предприятии.

Напомним, что из-за соленой воды в Николаеве замены нуждаются в 240 км водопроводных труб .