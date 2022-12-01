«Зрада отменяется»: «Николаевоблтеплоэнерго» закупило автомобили для нужд районных администраций и управления образования

Закупленные ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» пять автомобилей MG 5 и MG HS не будут использоваться предприятием, поскольку целью их приобретения было обеспечение транспортом районных администраций и управления образования Николаевского городского совета.

Об этом рассказал директор ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов в комментарии корреспондентам «Преступности.НЕТ».

«Все, что касается закупок – это всегда интересно, особенно если это касается автомобилей «Николаевоблтеплоэнерго», но зрада отменяется. Был объявлен тендер и закуплено пять автомобилей марки MG: четыре MG HS и один MG 5. На сегодняшний день уже два автомобиля получены и переданы управлению образования НГС и Ингульской администрации. Еще три автомобиля ждем, чтобы передать Корабельной, Центральной и Заводской районным администрациям. Первоочередная цель этого – обеспечение их транспортом для выполнения возложенных функций (выезд на места обстрелов, различные рабочие задачи и т.п.), ведь согласно законодательству есть ограничения на закупку транспорта именно управлениями и райадминистрациями. Это не какие-то элитные автомобили, это недорогой сегмент, китайское производство для базовых нужд, а не для шика», - прокомментировал Николай Логвинов.

Директор предприятия отметил, что целевые средства на приобретение автомобилей были выделены городом по перераспределенным ресурсам.