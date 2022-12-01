В Украине заработал «банкоматный роуминг»

Крупнейшие банки Украины ввели так называемый банкоматный национальный роуминг. Он предусматривает установление единых расширенных лимитов и отмену дополнительных комиссий на снятие наличных держателями карт других банков в банкоматах.

Об этом сообщил Нацбанк.

«Сегодня мы уже получили от десяти банков-владельцев банкоматных сетей информацию о том, что тарифы для карт других банков за выдачу средств отменены. То есть ты пользуешься этим банкоматом как банкоматом своего банка», - сказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан в эфире Украинского радио .

По его словам, его идея состоит в том, что все банки для держателей карт других банков установили лимиты выдачи наличных такие же, как и для своих клиентов. Лимит может быть 10-20 тысяч гривен.