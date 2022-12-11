Министр аграрной политики заявил, что экспорт зерна из одесских портов после последней атаки не остановился

Трейдеры не планируют останавливать отгрузку зерна из портов Одесской области после последней атаки россиян на энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский в комментарии Reuters.

По его словам, проблемы со светом есть, однако из-за них экспорт украинского продовольствия "зерновым коридором" не прекратился.

«Проблемы есть, но никто из трейдеров не говорит о приостановке поставок. Порты используют альтернативные источники энергии», – сказал Сольский.

Напомним, президент Зеленский сообщил, что у Одесской области очень сложная ситуация в энергетике.