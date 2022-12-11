Укрэнерго привлекло более €400 миллионов на закупку оборудования для восстановления инфраструктуры

Укрэнерго получит более 400 миллионов евро на приобретение критически необходимого оборудования для обновления сетевой инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что привлечение средств стало возможным благодаря решению правительства о предоставлении госгарантий по кредиту ЕБРР на сумму 300 миллионов евро, которое будет дополнено грантом правительства Нидерландов.

Кроме того, в пятницу, 9 декабря, Кабмин одобрил предоставление госгарантии по ссуде KfW в сумме 32,5 миллиона евро для финансирования реконструкции восьми подстанций в юго-западном регионе.

Правительство также одобрило проект Закона Украины о ратификации изменения в Финансовое соглашение с Европейским инвестиционным банком, который позволит продолжить использование остатка ссуды (37,55 миллиона евро) для финансирования реконструкции одной из ключевых подстанций в центральном регионе.

"Уже в скором времени Укрэнерго сможет приобрести часть критически необходимого оборудования для восстановления сетевой инфраструктуры, поврежденной россиянами", - отметили в компании.

Напомним, в «Укрэнерго» рассказали, что энергосистема восстанавливается после ракетных обстрелов , но существенный дефицит электроэнергии сохраняется.