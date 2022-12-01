Турция открыла проход через Босфор и Дарданеллы для танкеров с нефтью

Очередь из танкеров с нефтью, ожидающих прохода через Босфор и Дарданеллы, начала уменьшаться. По мнению экспертов, это означает, что Анкара разрешила конфликт, связанный со страхованием судов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Сегодня, 11 декабря, 19 танкеров ждали прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. Днем ранее их было 27. Чиновник, информированный о ситуации, подтвердил, что ранее заблокированные танкеры начали пропускать.

Пробка из танкеров, большинство из которых перевозит нефть из Казахстана, образовалась по требованию Турции предъявлять полную страховку, чтобы суды были защищены от таких рисков, как столкновения и разливы. Турция потребовала от страховых компаний письмо, подтверждающее страхование танкеров.

Напомним, россия формирует «теневой флот» из устаревших танкеров, чтобы миновать нефтяные санкции Запада.