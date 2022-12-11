«Укрэнерго» предлагает увеличить тарифы на электроэнергию для бизнеса на 107%

Энергетическая компания «Укрэнерго» предложила Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, с 1 января 2023 года увеличить тарифы на передачу электрической энергии и на диспетчерское управление.

Об этом сообщается на сайте компании.

Таким образом «Укрэнерго» предлагает установить на 2023 год тариф на передачу электрической энергии на уровне 636,17 гривен/МВт-ч, тогда как сегодня он составляет 345,64 гривен/МВт-час.

Тариф на услуги по диспетчерскому (оперативно-технологическому) управлению НЭК «Укрэнерго» предлагается увеличить с действующего 62,13 гривен до 207,63 гривен/МВт-час.

В случае, если предложение «Укрэнерго» одобрят, то двукратное повышение цен для бизнеса будет переложено на плечи потребителя за счет роста цен товаров, в которые будут закладываться новые тарифы.

Отмечается, что среди основных причин роста тарифов компания назвала разрушение энергетической инфраструктуры Украины из-за российских обстрелов, из-за чего существенно растет физический объем работ и их стоимость, рост расходов на сырье, топливо и материалы, увеличение расходов на капитальные инвестиции и оплату труда.

Напомним, что ранее «Николаевоблтеплоэнерго» заявили, что тариф на отопление для жителей Николаева остается неизменным.