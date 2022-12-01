В «Укрэнерго» опровергли информацию, что цена на электроэнергию для бизнеса вырастет в два раза

Ни о каком увеличении с 1 января стоимости электроэнергии для бизнеса вдвое речь не идёт.

Об этом заявил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, пишет "Зеркало недели".

По его словам, речь идет о повышении тарифа на транспортировку по магистральным сетям на несколько копеек, что составляет примерно 1,3-1,5% стоимости электроэнергии для бизнеса. На сегодняшний день конечная цена для большинства украинских предприятий колеблется в пределах 5-6 гривен за киловатт-час.

- И в эту цену входит как цена собственно производимой электроэнергии на электростанциях, так и тариф на распределение электроэнергии по сетям облэнерго и тариф "Укрэнерго", то есть тариф на передачу по магистральным сетям, - сообщил Кудрицкий.

Ранее сообщалось, что с января в Украине запланировано очередное повышение цен на электроэнергию для бизнеса и поднимут стоимость диспетчерских услуг. Общее подорожание при этом якобы должно составить 107% по сравнению с текущими ценами.