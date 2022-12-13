Приватбанк продает на аукционе стадион «Днепр-Арена» – стартовая цена меньше $3 миллионов

Приватбанк выставил на продажу через СЕТАМ футбольный стадион «Днепр-Арена» и тренировочную базу футбольного клуба.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Стадион и тренировочную базу продают в рамках программы по реализации неоперационной недвижимости. Стартовая цена лота составляет 113 миллионов гривен.

Стадион «Днепр-Арена» – крупнейший футбольный стадион в Днепре европейского класса, количество мест – 31 тысяча зрителей, реконструирован и открыт в 2008 году. Находится в аренде у СК «Днепр-1». Общая площадь земельного участка – почти 7 гектаров.

Учебно-тренировочная база находится в жилом массиве на окраине Днепра. Была построена в 1971 году, в 2005 было дополнительно возведено два корпуса. Также арендована СК "Днепр-1". База занимает площадь в 12 гектаров.

Отмечается, что данная недвижимость досталась банку в качестве залога по кредитам бывших собственников.

Напомним, что этим стадионом и базой ранее пользовался футбольный клуб Днепр, которым владел олигарх Игорь Коломойский. Из-за долгов клуб прекратил существование, вместо него основали СК «Днепр-1».