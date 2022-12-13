Объявлен сбор средств на автомобиль для николаевских морпехов

Объявлен сбор средств на автомобиль для 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Об этом сообщила волонтер Дина Ткачик.

Сумма сбора – 250 тысяч гривен.

«Нашли бус в относительно хорошем состоянии и не по спекулятивной цене. Правда, автомобиль был под обстрелом и дополнительно нуждается в небольшом ремонте (пробитый обломками снаряда радиатор, лобовое стекло и колесо с диском, отраженное зеркало и т.п.). Также необходимо произвести текущее обслуживание. Наши защитники обращаются к неравнодушным о помощи. Каждая гривна, каждые 50, 100, 200, 500 гривен, важны и нужны. Внесите свой вклад для ускорения победы», – пишет Ткачик.