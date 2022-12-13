россия практически полностью лишилась европейского рынка нефти, но нарастила поставки в Азию, – Bloomberg

Российская федерация практически лишилась европейского рынка и все чаще вынуждена скрывать конечных поставщиков, чтобы направлять свои потоки в Азию. Среди европейских клиентов россии осталась только Болгария, перспективы поставок в которую в связи с присоединением к механизму потолка цен на российскую нефть остаются туманными. Однако и при потере европейского рынка и введении западных санкций с 5 декабря россии удалось даже немного нарастить доходы от экспорта на альтернативные рынки.

Об этом пишет агентство Bloomberg, которое еженедельно анализирует нефтяные потоки из россии.

На азиатские страны теперь приходится около 89% экспорта российской нефти (около 3 млн баррелей в сутки), бо́льшая часть этого объема приходится только на две страны — Китай и Индию. Также значительно выросла доля танкеров (до 890 тысяч баррелей в сутки), которые скрывают свой конечный пункт назначения, однако по мере приближения к Суэцкому каналу большинство их меняет назначение на индийские порты, отмечает агентство. При этом до конца остается неясным, идут ли танкеры с уже проданной нефтью или же владельцы нефти пытаются найти покупателя прямо в море — во втором случае это может создавать дополнительные риски для продавца.

Чистый объем поставок нефти из россии в Турцию, Китай, Индию достиг 2,73 млн баррелей в сутки — в четыре с лишним раза выше, чем до начала войны в Украине. При этом поставки в Турцию снижаются пятую неделю подряд — в сравнении с началом ноября объем экспорта в Турцию упал в два раза, но все еще в два раза выше объемов, которые россия поставляла до вторжения в Украину. Агентство отмечает, что Турция — один из немногих рынков, на которые может рассчитывать россия в ближайшем будущем. При этом Анкара уже находится под давлением за значительное наращивание экономических связей с Москвой и неоднократно подвергалась критике и давлению со стороны Брюсселя и Вашингтона.

Общий объем поставок в первую неделю действия западных санкций подскочил на 468 тысяч баррелей в сутки и достиг 3,45 млн баррелей. Рост объемов приводит и к росту доходов Москвы: согласно данным агентства, за неделю со 2 по 9 декабря доход от поставок нефти вырос на $21 млн и составил $143 млн. Рост доходов зафиксирован впервые за пять недель наблюдений. Доходы складываются на базе экспортной пошлины, которую устанавливает Минфин. В декабре она составляет $5,91 за баррель. Проблема в том, что эта ставка пошлины рассчитывалась при средней цене нефти российской марки Urals на уровне $71,1 за баррель, хотя в конце ноября этот же сорт нефти с отгрузкой из балтийских портов торговался на уровне $53 за баррель, поэтому в январе следует ожидать снижения доходов при сохранении объемов экспорта, отмечает агентство.

Сохранить же прежние объемы поставок россии будет проблематично из-за вступившего нефтяного эмбарго ЕС и механизма предельных цен на российскую нефть, которые запрещает покупку топлива у Москвы по ценам выше $60 за баррель. Российская сторона готовит свой ответ на эти санкции и грозит запретить поставлять нефть в те страны, которые присоединятся к механизму.

В этом контексте интересен пример Болгарии, которая формально присоединилась к механизму, но в рамках исключения по-прежнему продолжает получать танкеры с российской нефтью, а в ноябре даже нарастила поставки. Также непонятно, как Россия будет соблюдать свои контрактные обязательства перед Чехией, Словакией и Венгрией, которые проголосовали за санкции против Москвы, но продолжают получать нефть по трубопроводу «Дружба».