За год АРМА разыскало корпоративные права стоимостью 41 миллиард гривен

В 2022 году в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) поступило 6682 обращений, по которым были выявлены средства на сумму почти 4,4 миллиарда в гривневом эквиваленте и корпоративные права стоимостью 41 миллиард гривен.

Об этом сообщает пресс- служба АРМА.

Кроме того, было разыскано около 13,5 тыс. объектов жилой и нежилой недвижимости, более 138 тыс. земельных участков, более 29,6 тыс. единиц транспорта, более 4,3 тыс. единиц с/х техники с комплектующими. ,3 тыс. единиц другого имущества (товаров); 885 имущественных прав интеллектуальной собственности.

«Наибольшее обращение Нацагентство получило от Министерства юстиции – 2661, которые поступили в рамках розыска и выявления активов подсанкционных лиц; Национальной полиции – 2081; органов прокуратуры – 671 и Бюро экономической безопасности – 432 обращений», – говорится в сообщении.

В общей сложности Агентство разыскало более 190 тысяч единиц имущества, что кратно превышает показатели прошлых лет.