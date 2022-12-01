В Молдове заявили, что стали независимыми от российского газа

Молдова перестала быть зависимой от газа, поставляемого из россии.

Об этом сообщил министр инфраструктуры и регионального развития республики Андрей Спыну.

- Впервые в истории нашей страны правый берег (Днестра) не будет потреблять газ, поставляемый «Газпромом». С прошлого года мы обещали делать резервы и находить альтернативы, чтобы перестать зависеть от одного источника. Нам это удалось, — пишет он.

По его словам, Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) постановила, что «Молдовагаз» в декабре приобретет у госпредприятия «Энергоком» около 100 млн м³ газа по предварительной средней цене $1108,61 за 1000 м³. В эту сумму включены стоимость покупки газа и траты на транспортировку и хранение. Кроме того, пишет Спыну, правительство Молдовы продолжит увеличивать запасы газа на ближайшие месяцы. Он также пообещал, что тариф для потребителей останется неизменным.

Напомним, ранее молдавская компания Energocom подписала контракт с расположенной в Приднестровье МГРЭС о закупке электроэнергии по цене $73 за МВт-час.