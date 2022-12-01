Олигархи Коломойский и Боголюбов судятся, чтобы вернуть контроль над Укрнефтью и Укртатнефтью

Компании Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова начали оспаривать решения государства об изъятии у них акций Укрнефти и Укртатнефти.

Об этом сообщает Лига.net.

В начале декабря кипрская компания Littop Enterprises Limited обратилась в суд с требованием вернуть изъятые у нее акции Укрнефти. Компания дала понять, что не против временного изъятия имущества Укрнефти для нужд обороны, но требует подтвердить право собственности на акции Укрнефти. Как вариант, она предложила рассмотреть вопрос предоставления Укрнефти мобилизационных задач. Суд пока не стал рассматривать исковое заявление Littop Enterprises и вернул его.

Как сообщал министр юстиции Денис Малюська, бенефициарами компании Littop Enterprises Limited (а также двух других акционеров Укрнефти – Bordo Management Limited и Bridgemont Ventures Limited) являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Подобный иск подала другая кипрская компания Ralix Services Ltd, но по 7,67% акций Укртатнафты. Она также попросила истребовать из государственной собственности акции Укртатнафты и признать недействительными все решения внеочередного общего собрания компании, состоявшегося 7 ноября. Заявление Ralix Services завернули по тем же основаниям – объединение в одном иске трех исковых требований.

Справка:

Укрнафта – крупнейший добытчик нефти в Украине. Компании принадлежит около 2000 нефтяных и газовых скважин. Также она владеет сетью из 537 АЗС. Группе "Приват" Коломойского-Боголюбова приписывали контроль над "Укрнефтью" с 2003 года.

Укртатнафта – крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод, расположенный в Кременчуге. Более 50% Укртатнафты принадлежит оффшорным компаниям Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Александра Ярославского. Еще 43% акций завода принадлежат НАК "Нефтогаз Украины".