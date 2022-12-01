Экс-глава ЦРУ считает, что армия россии может развалиться в случае военных неудач

Армия рф имеет ряд недостатков, влияющих на ее боеспособность. В какой-то момент она может начать разваливаться изнутри.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус, передает Цензор.НЕТ.

– Они (россияне) показали очень серьезное отсутствие логистической структуры, способностей и возможностей. Ужасное состояние их коммуникаций, высокочастотных, не зашифрованных и одноканальных. Любой, у кого есть полицейский сканер, может найти и заглушить их разговор или записать, - рассказал генерал.

Петреус также отметил, что оккупанты поражают своей некомпетентностью:

- Даже когда они имели возможность и время подготовить войска перед вторжением 24 февраля, этого сделано не было.

По словам экс-главы ЦРУ, в какой-то момент армия россии может начать разваливаться изнутри, это будет зависеть от нескольких факторов:

- сможет ли россия получить дополнительные беспилотники от Ирана;

- сможет ли получить дополнительные ракеты и боеприпасы из Ирана или Северной Кореи;

- осознание солдатами размеров потерь и бессмысленности военной авантюры путина.

Кроме того, на настроения оккупантов влияют и другие факторы, в частности погода в зимний период.