Украина хочет применить санкции против всех российских и белорусских банков

Межведомственная рабочая группа по реализации санкционной политики рекомендовала подать на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения по применению секторальных санкций ко всем финансовым, в том числе банковским учреждениям российской федерации и республики беларусь.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики .

«Продолжаем системную работу по усилению санкций. МРГ поддержала предложения Национального банка Украины по секторальным санкциям против банковской системы государства-террориста. Пусть агрессор это считает нашим ответом за сегодняшние ракетные удары по критической инфраструктуре», - отметила первый вице-премьер-министр - Министр экономики Украины Юлия Свириденко, являющаяся главой санкционной группы.

Применение секторальных санкций к финансовому сектору рф и рб будет способствовать минимизации возможностей и/или рисков избегания примененных персональных санкций с привлечением других несанкционных лиц и будет мощным сигналом для иностранных стран относительно четкой и категоричной позиции Украины в сфере санкционной политики.

Также, согласно решению МРГ, после доработки и верификации в СНБО будут представлены предложения по введению персональных санкций против руководителей крупнейших банков россии.

Согласно Закону Украины «О санкциях», решение о введении секторальных санкций принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины, вводится в действие указом Президента Украины и утверждается в течение 48 часов со дня издания указа постановлением Верховной Рады. Соответствующее решение вступает в силу с момента принятия постановления ВР и обязательно к исполнению.

Напомним, ЕС ввел девятый пакет санкций против россии - они ограничат военный импорт и бизнес.