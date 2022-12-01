ISW: путин может отдать приказ о возобновлении масштабных наступлений зимой, но эффективность армии рф под вопросом

Российский диктатор владимир путин может готовить возобновление масштабных наступлений в ближайшие месяцы, но эффективность армии россии остается под вопросом.

Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

Аналитики заявляют, что военное руководство россии пытается представить себя как эффективный аппарат военного времени и изменить общественное мнение о неудачах в войне против Украины — отсюда пиар-ролики главы минобороны рф Сергея Шойгу с якобы «инспекцией» в войсках, а также встреча путина с представителями командования армии оккупантов.

Российская пропаганда делала акцент на том, что Шойгу обращал внимание на материально-техническое обеспечение войск и медицинскую поддержку — это попытка показать, что в Москве якобы слышат протесты семей военнослужащих, а также радикального нацистского сообщества рф.

ISW считает, что встреча путина с командованием, его визит в Беларусь к диктатору Александру Лукашенко, а также «инспекции» Шойгу говорят о подготовке нового этапа войны против Украины и могут предвещать возобновление наступательных операций в ближайшие месяцы.

Одновременно институт ставит под сомнение способность российской армии провести масштабные наступательные действия, так как личный состав рф из мобилизованных не будет достаточно подготовлен.

Также эксперты пишут, что россии вряд ли удастся полностью решить проблему оснащения войск техников и артиллерией.

путин может отдать приказ о возобновлении масштабных наступлений зимой, но важно не переоценивать возможности оккупантов и их шансы на успех, резюмировали в сводке.

Напомним, ранее Институт изучения войны (ISW) заявил, что Кремль «отбеливает» российского диктатора владимира путина участием в «бессмысленных мероприятиях», таких как торжественное открытие индюшачьей фермы или отремонтированной автомагистрали.