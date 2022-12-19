Канада планирует изъять активы российского олигарха Абрамовича и направить их в помощь Украине

Правительство Канады намерено конфисковать у российского олигарха Романа Абрамовича $26 млн арестованных в рамках санкций активов, а средства от их конфискации направить на помощь в восстановлении Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Это первый случай, когда Канада применяет закон, разрешающий по решению суда конфисковывать находящиеся под санкциями активы. Активы принадлежат компании Granite Capital Holdings, владельцем которой является Абрамович. Глава МИДа Мелани Жоли теперь должна обратиться в суд с запросом о постоянной конфискации актива в пользу Канады.

"В случае конфискации, полученные средства могут быть использованы для восстановления Украины и компенсации жертвам незаконного и неоправданного вторжения путинского режима", - говорится в заявлении.

"Канада является первой страной G7, которая ввела такие мероприятия, демонстрируя свою решительную преданность Украине, ее восстановлению и привлечению к ответственности тех, кто наживался на режиме президента Путина и поддерживал его", - добавили в МИД.

Закон, разрешающий эту конфискацию, был принят в июне, но ранее Жоли заявляла, что его выполнение было сложным из-за нехватки ресурсов полиции для выявления и изъятия подпадающих под действие санкций активов.

В октябре правительство объявило о выделении 76 миллионов канадских долларов на финансирование нового специального бюро в ведомстве Жоли для обеспечения соблюдения санкций и дополнительной поддержки полиции.