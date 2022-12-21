Украинским водителям могут увеличить срок для уплаты штрафов

В Украине действует статья 307 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой за 15-дневный срок лицо должно уплатить штраф за нарушение ПДД. Но считается, что этот срок слишком короткий, поэтому его предлагают увеличить.

Соответствующий законопроект №8285 зарегистрировали в Верховной Раде 15 декабря.

Контролировать своевременное исполнение постановления о наложении административного взыскания должны представители органа, вынесшего соответствующее решение. Если нарушение выявлено должностным лицом, срок уплаты штрафа составляет 15 календарных дней со дня вручения постановления. Если нарушения автоматически зафиксировали технические средства, время, за которое необходимо произвести оплату, сокращаются до десяти дней.

При этом часто возникают ситуации, когда нарушитель ПДД не успевает выполнить постановление. Так что все чаще приходится принудительно обеспечивать взыскание, осуществляемое органом государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или его фактическим местонахождением. Украинцы, недовольные подобным, обращаются в суд для обжалования принудительного взыскания.

Его осуществляют в случае неуплаты штрафа всего через десять дней после вступления в силу. При этом нарушителю приходится произвести оплату в двойном размере, а также возместить расходы на учет указанных правонарушений. В то же время, закон «Об исполнительном производстве» говорит: документы о принудительном исполнении предоставляются получателю в течение трех месяцев.

Все эти несогласования относительно общих сроков и алгоритма привлечения к административной ответственности привели к разработке законопроекта №8285, который рассматривает профильный комитет Кабинета Министров по вопросам правоохранительной деятельности.

Если проект закона будет принят, водителям транспортного средства увеличат сроки для уплаты штрафа по постановлению о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере безопасности на автомобиле с 10 до 15 дней. Также состоится согласование метода принудительного выполнения.

Ранее Кабинет Министров принял изменения в некоторых правилах дорожного движения, в частности водителям спецтранспорта и других машин разрешается не обращаться в территориальный орган по предоставлению сервисных услуг МВД для установки оранжевых проблесковых маячков. Водители дорожно-эксплуатационных служб и автомобилей с опознавательным знаком «Дети» больше не нуждаются в получении разрешения на использование сигнального маячка