Жители Николаева задолжали «Николаевводоканалу» 230 миллионов гривен

По состоянию на 20 декабря николаевцы задолжали МПК «Николаевводоканал» 230 миллионов гривен.

Об этом говорится в сообщении предприятия.

«На сегодняшний день долг николаевцев за наши услуги составляет 230 миллионов гривен. Предприятию очень необходима финансовая поддержка! Особенно в конце года, особенно зимой, когда все подразделения еще больше потребляют электроэнергии. Понимаем, что все устали, а тем более, когда имеем эту ужасную воду. Пока это единственный выход, благодаря соседям-террористам», - акцентировали внимание на предприятии.

Также на «Николаевводоканале» добавили, что платежи горожан – это единственный источник поступления средств на предприятие.