Больше, чем просил Байден: В Конгрессе США предварительно согласовали выделение $45 млрд в помощь Украине

В Конгрессе США предварительно договорились о выделении более $45 млрд в помощь Украине для защиты от российского вторжения.

Об этом со ссылкой на Bloomberg сообщает Liga.net.

Средства предусмотрены в законопроекте о государственных расходах, который Конгресс должен принять на этой неделе.

Эта сумма больше, чем просил в ноябре Белый дом. Тогда речь шла о $37,7 млрд как финансовой, так и оборонной поддержки.

Законопроект должен быть принят до 24 декабря, чтобы предотвратить шатдаун, то есть остановку деятельности правительственных органов США.

Он предусматривает расходы на $1,7 трлн до 30 сентября, когда в США истекает финансовый год, в том числе $858 млрд – на национальную оборону.

Общий объем финансирования, предложенный в законопроекте, намного превышает $1,5 трлн, выделенных в предыдущем году.

Ожидается, что первым законопроект рассмотрит Сенат (ориентировочно в четверг), после чего его отправят в Палату представителей. Любой сенатор может задержать проект в обмен на поправки или уступки.