АМКУ выписал самый большой в 2022 году штраф за сговор на торгах

На тендере по реконструкции стадиона «Авангард» в Ровно в 2018 году был сговор. Через четыре года его участникам выписали штраф в размере более 92 млн. грн.

Об этом идет речь на сайте Антимонопольного комитета Украины.

Победителя тендера - частную производственно-коммерческую фирму «Фиалка» - оштрафовали за сговор на 91,26 млн грн, а другого участника аукциона ООО «Стиль-Декор» - на 833 000 грн.

АМКУ указывает, что это самый большой в 2022 году штраф за сговор на публичную закупку.

Заказчиком реконструкции стадиона было Управление капитального строительства исполнительного комитета Ровенского городского совета. Ожидаемая стоимость закупки составила 202,3 млн. грн (с НДС).

Тендер с предложением 199,8 млн грн выиграла фирма «Фиалка».

Во время рассмотрения дела комитет нашел доказательства нарушения, а именно – что указанные субъекты хозяйствования согласовывали поведение при участии в торгах, из-за чего конкуренция между ними была устранена.

Несмотря на нарушения на тендере, стадион «Авангард» был отремонтирован. В сентябре 2022 года ровенский футбольный клуб Верес после пятилетнего перерыва начал проводить на нем домашние матчи.