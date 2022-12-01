Бюджетная комиссия Николаевского горсовета поддержала компенсацию части стоимости генераторов для многоэтажек

Во вторник, 20 декабря, члены бюджетной комиссии Николаевского городского совета рассмотрели и поддержали Программу частичной компенсации стоимости электрогенераторов для совладельцев многоэтажных домов.

Об этом сообщил депутат Дмитрий Сичко.

По его словам, программа была инициирована городом и разработана Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета как механизм финансовой помощи николаевцам при желании приобрести на дом электрогенератор и обеспечить себя светом при проблемах с электроэнергией.

«Принимать участие в этой программе могут как совладельцы домов в которых создано ОСМД, так и домов в которых не создано ОСМД. Предполагается, что размер компенсации по городу составит 50 % стоимости электрогенератора», - добавил он.

Однако следует отметить, что сумма компенсации не будет превышать 30 тысяч гривен.

Теперь Программа будет вынесена на ближайшую сессию Николаевского городского совета для ее принятия.

Напомним, что в Киеве будут компенсироваться 75% стоимости генераторов для многоэтажек.

Аналогичное решение о частичном возмещении затрат на приобретение генераторов приняли и во Львове, а кабинет министров утвердит постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены генераторы и аккумуляторы , которые в этом году будут важны для отопительного сезона.