Домбровская о бюджете Николаева-2023: это ответственность исполнительной власти и Сенкевича

Депутат Николаевского городского совета Татьяна Домбровская считает, что бюджет 2023 Николаева, который спрогнозировал городской совет, виртуальный, но ответственность за его исполнение — на исполнительной власти и городском голове Александре Сенкевичу.

Об этом Татьяна Домбровская рассказала в интервью телеканалу НИС-ТВ.

Отвечая на вопрос ведущего, Татьяна Домбровская рассказала, что голосовала за принятие бюджета 2023 города Николаева. По ее словам, полную ответственность за бюджет города взяла на себя исполнительная власть, а потому депутаты поддержали мэра Александра Сенкевича.

— Мне кажется, что именно сегодня не время изучать и говорить, что там что-то не так или не то. Сегодня полную ответственность за бюджет взяла на себя исполнительная власть и городской голова. Я считаю, что в это тяжелое время мы все должны объединиться и именно сейчас довериться исполнительной власти и городскому голове. Я считаю, что этот бюджет виртуален. Дай бог, чтобы он был исполнен. Мы видим, что городские власти спрогнозировали поступления из НДФЛ в размере 3,9 миллиарда гривен, и 2,4 миллиарда налогов с выплат военным. Это было бы здорово, чтобы оно так работало, как написано, - сказала Татьяна Домбровская.

Она считает, что во время войны депутатам не следует критиковать работу исполнительной власти, однако городской совет должен проанализировать результаты работы, когда наступит мир.