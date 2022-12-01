Бесплатный обмен ламп накаливания на экономные LED-лампочки начнется 1 января, – Минэкономики

С 1 января начнется бесплатный обмен энергоемких ламп накаливания на новые экономичные LED-лампочки.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко, передает пресс-служба Кабмина.

Обмен будет проходить в отделениях Укрпочты. Каждый украинец от 18 лет сможет обменять пять лампочек.

Также можно оставить заявку на обмен на портале Дія и уже прийти в отделение Укрпочты за LED-лампочками.

В общей сложности планируется обменять 50 млн лампочек. Евросоюз согласился профинансировать замену 30 млн лампочек.

Министр уточнила, что население потребляет 40% электроэнергии в Украине и замена 50 млн лампочек накаливания может сэкономить работу одного атомного реактора мощностью 1 ГВт.

LED-лампы потребляют в 7-8 раз меньше электроэнергии по сравнению с лампочками накаливания.

Как сообщалось, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен сообщила, что Еврокомиссия профинансирует закупку около 30 миллионов светодиодных лампочек для Украины.