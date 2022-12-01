Кабмин отменил повышение окладов педагогам в 2023 году

Кабинет министров приостановил до 31 декабря 2023 года действие постановления Кабмина от 10 июля 2019 г. № 822 «Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учреждений образования и науки».
Об этом свидетельствует постановление от 20 декабря 2022 г. №1411.
Постановлением приостанавливается норма о том, что с 1 января 2023 минимальный размер должностного оклада (ставки заработной платы) педагогического работника составляет 4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
Согласно закону о госбюджете, прожиточный минимум с 1 января 2023 составит 2684 гривен.
Напомним, в январе 2021 Кабмин повысил на 30% зарплаты работникам бюджетных учреждений в 2021 году.