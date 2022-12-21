Словакия продолжит экспортировать топливо, произведенное из российской нефти

Словакия получила освобождение от санкций ЕС в отношении российской нефти, что позволит ей продолжать экспорт нефтепродуктов, в частности, дизельное топливо в Украину.

Об этом заявил министр экономики Словакии Карел Гирман, сообщает Reuters.

Входящий в состав венгерской энергетической компании MOL главный нефтепереработчик страны Slovnaft столкнулся с необходимостью прекратить экспорт продуктов, переработанных из российской нефти, на большинство рынков, после вступления в силу санкций с 5 февраля следующего года.

Это исключение из санкций позволяет Slovnaft экспортировать нефтепродукты в Украину, которая столкнулась с серьезным дефицитом электроэнергии и отопления этой зимой, вызванной российскими атаками на критическую инфраструктуру.

«Нам удалось договориться об освобождении Словакии, Slovnaft от режима санкций, который вступает в силу после 5 февраля. Благодаря этому Slovnaft сможет экспортировать все нефтепродукты не только в Чехию, но и в Украину… что поможет стабилизировать производство и операционные результаты нашего НПЗ Slovnaft в следующем году», – сказал Гирман.

Агентство отмечает, что Словакия получает почти 100% сырой нефти из россии по нефтепроводу Дружба, который проходит через Украину.

Но Slovnaft планирует сократить долю примерно до 60% в следующем году, чтобы сохранить свой потенциал для экспорта на другие рынки.

Сейчас нефтеперерабатывающий завод Slovnaft экспортирует значительную часть продукции в объеме 124 тысяч баррелей в день.

Ранее компания заявила, что тестирует разные смеси, чтобы заменить часть своих поставок из россии.

Напомним, россия практически полностью лишилась европейского рынка нефти, но нарастила поставки в Азию.