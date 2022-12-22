Дания выделила для Украины новый пакет помощи на сумму более $40 миллионов

Правительство Дании выделило новый пакет помощи Украине. Речь идет об около 43 миллионах долларов, которые потратят на покупку оружия и оборудования.

Об этом заявил министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен.

«Борьба Украины за свободу - это также наша и Европы борьба за свободу. Именно поэтому правительство вместе с партиями в парламенте приняло решение о выделении Украине еще 300 млн датских крон», – расскащал он.

В минобороны страны отметили, что деньги выделят из бюджета датского оборонного ведомства и передадут Международному фонду для Украины, который занимается Лондон.

При этом Эллеманн-Йенсен заверил, что Копенгаген дальше будет оказывать финансовую, военную и гуманитарную помощь украинскому народу.

Напомним, Украина получит от Всемирного банка дополнительный пакет помощи на $610 миллионов.