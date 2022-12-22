НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на электроэнергию для небытовых потребителей в 2023 году

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на заседании 21 декабря утвердила трехэтапное повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году.

Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Решение коснется небытовых потребителей и предполагает трехэтапное повышение тарифа на передачу электроэнергии в течение 2023 года.

- до 380,28 грн/МВт-ч с 1 января (на 10%);

- до 430,25 грн/МВт-ч с 1 апреля (на 13%);

- до 485,1 грн/МВт-ч с 1 июля (на 13%).

При этом впервые устанавливается отдельный льготный тариф на передачу для предприятий «зеленой» электрометаллургии: 209,42 грн/МВт-час.

Второе решение НКРЭКУ предусматривает трехэтапный рост тарифов Укрэнерго на диспетчеризацию :

- до 68,28 грн/МВт-ч с 1 января (на 10%); - до 80,87 грн/МВт-ч с 1 апреля (на 18%); - до 95,54 грн/МВт-ч с 1 июля (на 18%).

Также произойдет повышение тарифов на услуги по распределению электрической энергии и услуги поставщиков универсальных услуг.

«В результате корректировки этих тарифов средний рост цены электроэнергии для конечных небытовых потребителей составит около 15 коп. за кВт-ч. При этом средний рост цены электроэнергии для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 коп. за кВт-ч», – заявила комиссия.

Деньги от повышения тарифов пойдут на аварийное восстановление поврежденных объектов электроэнергетики и создание аварийного запаса оборудования и закупку необходимых для этого товаров и услуг.

Цена для населения не изменится.