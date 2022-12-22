НКРЭКУ утвердила повышение тарифов на электроэнергию для небытовых потребителей в 2023 году

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, на заседании 21 декабря утвердила трехэтапное повышение тарифов на электроэнергию в 2023 году.
Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Решение коснется небытовых потребителей и предполагает трехэтапное повышение тарифа на передачу электроэнергии в течение 2023 года.
- до 380,28 грн/МВт-ч с 1 января (на 10%);
- до 430,25 грн/МВт-ч с 1 апреля (на 13%);
- до 485,1 грн/МВт-ч с 1 июля (на 13%).
При этом впервые устанавливается отдельный льготный тариф на передачу для предприятий «зеленой» электрометаллургии: 209,42 грн/МВт-час.
Второе решение НКРЭКУ предусматривает трехэтапный рост тарифов Укрэнерго на диспетчеризацию :
- до 68,28 грн/МВт-ч с 1 января (на 10%);
- до 80,87 грн/МВт-ч с 1 апреля (на 18%);
- до 95,54 грн/МВт-ч с 1 июля (на 18%).
Также произойдет повышение тарифов на услуги по распределению электрической энергии и услуги поставщиков универсальных услуг.
«В результате корректировки этих тарифов средний рост цены электроэнергии для конечных небытовых потребителей составит около 15 коп. за кВт-ч. При этом средний рост цены электроэнергии для промышленных энергоемких потребителей составит около 4 коп. за кВт-ч», – заявила комиссия.
Деньги от повышения тарифов пойдут на аварийное восстановление поврежденных объектов электроэнергетики и создание аварийного запаса оборудования и закупку необходимых для этого товаров и услуг.
Цена для населения не изменится.