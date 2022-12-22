Сенкевич заявил, что программа компенсации половины стоимости генераторов для многоэтажек в Николаеве должна заработать с 15 января

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что при разработке программы частичной компенсации стоимости электрогенераторов для совладельцев многоэтажных домов в качестве примера взяли аналогичную программу Львова. Если депутаты успеют принять ее в этом году, то она заработает с середины января.

Об этом он рассказал в интервью на телеканале «НИС-ТВ».

Как известно, юджетная комиссия Николаевского горсовета поддержала компенсацию части стоимости генераторов для многоэтажек. Предполагается, что размер компенсации по городу составит 50% стоимости электрогенератора. Однако следует отметить, что сумма компенсации не будет превышать 30 тысяч гривен.

— Мы изучили все программы, сопоставили бюджет с другими городами. Наша программа почти полностью построена на Львовской программе. Эта программа включает само софинансирование. Вы понимаете. Программа начнет действовать с 15 января, если мы примем ее на этой сессии. Собственно, бюджет не так велик, чтобы тратить его полностью на закупку генераторов. Тем более есть желания и мечты о том, что в ближайшее время ситуация с электроснабжением стабилизируется, и эти генераторы будут как дополнительная защита зданий и сооружений от возможного блекаута, - пояснил Александр Сенкевич.

По его словам, проблема с генераторами не всегда связана с их ценой, но и с их наличием как таковой.

— Сегодня ты говоришь, что хочешь купить генератор, спрашиваешь, может ли кто-нибудь доставить. Говорят, что могут доставить через неделю. У нас в бюджете нет возможности заплатить заранее, пока идет процедура – нам говорят, ждите, пока их нет, нужно ждать два месяца. Мы говорим, зачем нам в конце февраля эти генераторы, если мы их запустим в апреле? – отметил Александр Сенкевич.

Напомним, что в Киеве будут компенсироваться 75% стоимости генераторов для многоэтажек.

Аналогичное решение о частичном возмещении затрат на приобретение генераторов приняли и во Львове, а кабинет министров утвердит постановление, согласно которому от уплаты НДС и въездной пошлины будут освобождены генераторы и аккумуляторы, которые в этом году будут важны для отопительного сезона.