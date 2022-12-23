Стали известны обязательства, которые должна выполнить Украина для новой программы с МВФ

Министерство финансов обнародовало меморандум об экономической и финансовой политике, который Украина подписала с Международным валютным фондом. В нем содержится пять структурных маяков, которые Украина обязалась выполнить до конца января 2023 года.

Об этом сообщает "Лига.net".

Украина должна разработать план действий по предотвращению и погашению задолженности в ходе выполнения бюджета на 2023 год и далее. Также в Верховную Раду должны подать три законопроекта:

1) об отмене моратория на проведение налоговых проверок с 1 июля; 2) об отмене 2% единого налога с 1 июля; 3) о возобновлении ответственности за неиспользование РРО с 1 июля.

Также Украина должна подготовить концептуальную записку с видением подходов реформирования системы социальной защиты; подготовить техническое задание по диагностическому обследованию банков и определению приоритетов в работе с неработающими кредитами; назначить наблюдательный совет Нафтогаза на основе прозрачного конкурса.

Выполнение положений меморандума приблизит Украину к запуску новой полноценной программы сотрудничества с МВФ в 2023 году. Последняя кредитная программа для Украины завершилась досрочно из-за начала полномасштабной войны. После этого МВФ выделил Украине два транша экстренной помощи на общую сумму $2,7 млрд. Украина рассчитывает получить полноценную программу с кредитами в первом квартале 2023 года.