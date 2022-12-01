Антимонопольный комитет оштрафовал на ₴80 миллионов производителя чая и кофе, связанного с рф

Антимонопольный комитет Украины по результатам рассмотрения дела оштрафовал ООО «Орими Украина» (в настоящее время изменило юридическое наименование на ООО «ТС Трейд») на 80 миллионов гривен за нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции.

Об этом сообщили в АМКУ.

Речь идет о сообщении неполных сведений о несвязанности конечного бенефициарного владельца компании c рф. «Орими Украина» является производителем чая и натурального кофе. Продукция выпускается под торговыми марками Greenfield, TESS, Принцесса Гита, Принцесса Канди, Принцесса Нури и Принцесса Ява, Jardin, Piazza del Caffe и Жокей.

Дело против компании АМКУ начал по заявлению ритейлера – ООО «Восторг». В нем сообщалось, что «Орими Украина» разослала торговым сетям и дистрибьюторам Украины электронное письмо с заявлением о том, что ее конечные бенефициарные владельцы, в том числе и мажоритарный бенефициарный владелец корпоративных прав Вероника Касьяненко, не связаны с рф.

Заявитель отмечал, что «Орими Украина» может быть связана с российской компанией «Орими Трэйд», владельцами которой являются российские предприниматели Сергей Касьяненко и Александр Евневич.

«Орими Украина» отметила, что не владеет информацией о связях Вероники Касьяненко с Сергеем Касьяненко. В то же время, благодаря информации СБУ, Службы внешней разведки Украины и от торговых сетей и конкурентов «Орими Украина» установлен факт наличия родственных связей между Вероникой Касьяненко (бенефициаром ООО «Орими Украина») и Сергеем Касьяненко (одним из владельцев российской компании «Орими Трейд»).

Распространение ООО «Орими Украина» в письмах неполной информации о своих владельцах из россии, в частности, отрицание факта их прямого отношения к стране-агрессору может повлиять на намерения торговых сетей и дистрибьюторов о сотрудничестве. Это также может повлиять на желание украинских потребителей покупать товары указанных торговых марок. Такие действия являются нарушением законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, за что на компанию наложен штраф.