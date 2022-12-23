Кабмин продлил еще на год механизм, оставляющий местным общинам часть от акциза на горючее

Кабинет министров продлил на 2023 год право общин оставлять в местных бюджетах 13,44% от акциза на горючее. Соответствующий механизм отнесения части акциза в местные бюджеты Кабмин утвердил на заседании.

Об этом сообщается на правительственном портале.

– Для усиления финансовых возможностей общин сегодня принимаем решение о механизме начисления в местные бюджеты 13,4% от акциза на топливо. В 2023 году оставляем эти средства у общин, чтобы у местных властей были дополнительные ресурсы на восстановление инфраструктуры и социальные расходы, — прокомментировал премьер-министр Денис Шмигаль.

Кабмин утвердил зачисление части дохода от акцизного налога на горючее местным бюджетам в марте 2021 года. Ожидалось, что только за первый квартал 2021 года это принесет дополнительные 1,2 млрд. грн. для местных властей.

Согласно решению правительства средства от акцизного налога, накопленные с 1 января 2021 года, должны были распределяться по местным бюджетам в двухнедельный срок.

В дальнейшем, 13,44% акциза на топливо автоматически перечислялись в местные бюджеты в зависимости от объемов реализуемого горючего на соответствующей территории.