В Минреинтеграции заявили, что проверять переселенцев будут только в случае подозрения на неправомерное получение помощи

Проводить проверки мест проживания переселенцев будут только в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты при подозрении на неправомерное получение помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Минреинтеграции.

«Как государство мы обязаны проконтролировать целевое использование средств. Вместе с тем не можем допустить, чтобы люди, остро нуждающиеся в денежной помощи, находились под проверками или ошибочно этой помощи лишились. Сейчас, когда раздаются воздушные тревоги, проблемы с электричеством и связью, люди не должны стоять в очереди в органах соцзащиты, чтобы подтвердить актуальность указанного места жительства. Мы должны четко определить основания, по которым допускается проведение проверок», – подчеркнула вице-премьер-министр Ирина Верещук на совещании, посвященном защите прав внутренних переселенцев.

Отмечается, что по результатам совещания решено проводить проверки мест жительства ВПЛ только в случае обращения правоохранителей в органы соцзащиты населения при наличии подозрения в неправомерном получении помощи. Об этом лицо обязательно известят телефонным звонком.

Во всех других случаях проведение выборочных проверок мест обитания внутренних переселенцев не допускается, заверила глава Минреинтеграции.

В министерстве также призвали граждан, права которых были нарушены, обращаться на горячую линию Уполномоченного по внутренне перемещенным лицам: +38 (066) 813-62-39.

Ранее сообщалось, что внутренне перемещенные лица могут потерять ежемесячные выплаты, если проверка установит, что они не находятся по месту регистрации и они не появятся в 10-дневный срок после проверки для подтверждения своего присутствия.