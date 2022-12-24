Венгрия решила ввести налог на сверхприбыль фармацевтических компаний из-за заблокированной помощи ЕС

Правительство Венгрии вводит налог на сверхприбыль для фармацевтических производителей, расширяя специальные сборы для своих крупнейших компаний, поскольку ЕС приостановила большую региональную помощь.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщает агентство, подписанным премьер-министром Виктором Орбаном вечером в пятницу, налог составляет 8% от чистых продаж свыше 398 миллионов долларов при этом для доходов ниже этого уровня ставки ниже.

Также в этом месяце Орбан повысил налог на сверхприбыль от переработки российской нефти до 95%, что ударило по Mol Nyrt, еще одна из крупнейших компаний, зарегистрированных в Будапеште. Премьер-министр спешит заткнуть дыры в бюджете после того, как Европейский Союз задержал миллиарды евро помощи из-за беспокойства относительно верховенства права и защиты прав человека.