В Германии решили остановить все проекты экономической помощи Ирану

Федеральное правительство Германии прекращает всяческое содействие торговле с Ираном.

Об этом со ссылкой на Министерство экономики сообщает Zeit.

Федеральное правительство останавливает некоторые проекты помощи Ирану из-за подавления протестов противников режима. Минэкономики объявило, что инструменты финансирования внешней торговли и экономическое сотрудничество будут приостановлены из-за «очень серьезной» ситуации в стране. Это касается экспортных кредитов и инвестиционных гарантий, германо-иранского энергетического диалога, программы подготовки менеджеров и программы внешней торговли и т.д.

«Исключения могут быть разрешены только по гуманитарным причинам», - добавили в министерстве.

Объем германо-иранской торговли в 2021 году составил 1,76 млрд евро. С января по сентябрь 2022 года он составлял 1,49 млрд евро.

В реальности предоставление экспортных и инвестиционных гарантий Ирану все равно было приостановлено. Только с 2016 года после отмены санкций ЕС, в течение непродолжительного времени эти инструменты снова были открыты. В частности, были предоставлены или продлены гарантии для нескольких проектов.

С конца 2018 года правительство Германии не имело никаких заявок на получение новых инвестиционных гарантий для принятия решения.

Напомним, Великобритания ввела новые санкции против высокопоставленных российских и иранских деятелей.