Украина получит от Финляндии военную технику почти на €29 миллионов

Финляндия поставит в Украину 11-й пакет военной техники стоимостью 28,8 миллиона евро.

Об этом Министерство обороны Украины сообщает в Facebook.

«Финляндия поставит Украине больше военной техники. Президент Республики Финляндия Саули Ниинистё утвердил этот вопрос 20 декабря по представлению правительства», - говорится в сообщении.

Это будет 11-й пакет военной техники, который будет поставлен в Украину, стоимостью 28,8 миллиона евро. Общая стоимость всех присланных в Украину пакетов военной техники на данный момент составляет 189,2 миллиона евро.

«Оборонительная операция Украины еще продолжается, и потребность в оборонной технике очень велика. Мы будем продолжать нашу поддержку», – заявил министр обороны Антти Кайкконен.

Кроме того, Президент Ниинистё решил, что Силы обороны Финляндии будут продолжать принимать участие в учебной поддержке Вооруженных сил Украины в Великобритании до конца 2023 года.

В августе Финляндия направила около 20 инструкторов на учебную операцию под руководством Великобритании, целью которой является подготовка военнослужащих ВСУ. Великобритания обратилась за поддержкой к странам-партнерам для реализации обучения.

«ВСУ благодарны за поддержку и помощь Финляндии», - подчеркнули в Минобороны.

Напомним, Дания выделила для Украины новый пакет помощи на сумму более $40 миллионов.