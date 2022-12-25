«Они предали свою страну, родных и близких»: В россии планируют повысить налоги для сбежавших из страны

Об этом сообщил в Telegram председатель Госдумы россии Вячеслав Володин.

«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы тем, кто покидает нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неверно. Вполне понятно, почему они скрылись», - написал Володин.

По его словам, якобы тот «кто осознал, что совершил ошибку» уже вернулся обратно в россию.

«Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок - считает, что они предали свою страну, родных и близких. Правильно преференции для оставивших российскую федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Работаем над соответствующими изменениями в законодательстве», - сообщил Володин.

Напомним, после объявления мобилизации из россии по миру разбежались около миллиона россиян.