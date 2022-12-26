ДЖКХ готов потратить 7 миллионов гривен на уход за Соборной площадью в 2023 году

Департамент ЖКХ Николаевского городского совета планирует потратить 7 миллионов 11 тысяч гривен на уход за Соборной площадью в следующем году.
Об этом свидетельствуют данные с сайта публичных торгов Prozorro .
Тендер объявлен 17 декабря, на 27 декабря запланировано проведение аукциона.
В технической документации указано, что подрядчик в течение 2023 года должен убирать и подметать площадь, очищать территорию от снега и льда, проводить водопроводные работы, следить за фонтаном и техническими помещениями, в том числе провести их консервацию на зимний период. Также подрядчик должен будет следить за состоянием флага и флагштока
На тендер направился только один участник – ООО «ИНТЕРСВИТСЕРВИС», который предложил за эти работы 4 миллиона 914 тысяч 790 гривен. Его предложение находится на рассмотрении тендерного комитета.
Напомним, ранее сообщалось, что КП «Парки» заплатят за уборку зеленых зон в Заводском районе Николаева до конца лета ₴13,8 миллиона без тендера и по спецпроцедуре военного времени.