Ким заявил, что приобретенную за почти ₴3 миллиона в 2017 году главную елку Николаева уже необходимо заменять новой

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что главная елка, которую в течение последних 5 лет устанавливали на Соборной площади, уже износилась. Поэтому, чтобы не тратить деньги на новую елку во время войны решили сделать «елку несокрушимости» в Каштановом сквере.

Об этом он рассказал в эфире «Апостроф TV».

Он напомнил, что в этом году в Николаеве стоит особая елка – это памятник Святого Николая в Каштановом сквере, защищенный мешками с песком. Их накрыли сеткой, а местные украсили ее игрушками.

— Была идея установить новогоднюю елку на центральной площади, как мы делали это каждый год, но она уже проамортизировалась за это время, и именно в этом году нужно было покупать новую. Мы с мэром решили, что сейчас не самое хорошее время, чтобы покупать дорогостоящую елку и устанавливать на определенное короткое количество дней, поэтому решили поступить так, - сообщил Виталий Ким.

Напомним, что в 2017 году городские власти Николаева почти за 3 миллиона гривен приобрели новую 22-х метровую елку с иллюминацией.