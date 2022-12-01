Из бюджета Николаева потратили 63 тысячи гривен на обслуживание и ремонт гирлянд для «елки несокрушимости»

В Николаеве на техническое обслуживание и ремонт гирлянд для новогодней елки из городского бюджета потратили чуть больше 60 тысяч гривен.

Об этом сообщает движение «Честно».

Отмечается, что празднование новогодних праздников в 2021 году обошлось 17 городам более чем в 50 миллионов гривен, а в этом же году суммарно 16 городов потратили из бюджетов 191 тысячу гривен на декорации елок и оформление локаций.

«В частности, 17 тысяч гривен в Луцке на оформление новогодних локаций, 63 тысячи гривен в Николаеве на техническое обслуживание и ремонт гирлянд, 50 тысяч гривен в Ужгороде на приобретение световой конструкции для фотозоны, 38 тысяч гривен в Житомире для обустройства локации «Резиденция Святого Николая» и 23 тысяч гривен на оформление фотозон в Черновцах», - говорится в публикации.

Также отмечается, что в Николаеве, а также Ивано-Франковске и Сумах горожане собственноручно украшали елки.

Во Львове и Киеве елки были подарены меценатами, а в Харькове новогоднее дерево было установлено на станции метро.

Напомним, Ким заявил, что приобретенную за почти 3 миллиона в 2017 году главную елку Николаева уже необходимо заменять новой.