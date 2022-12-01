НАБУ провело обыски у главы Днепропетровской ОВА Резниченко и подрядчика, получившего ₴1,5 миллиарда, - СМИ

Детективы НАБУ 26 декабря провели серию обысков в Днепре у фигурантов уголовного дела, связанного с «Большой стройкой», среди которых председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Об этом сообщают " Схемы " (Радио Свобода).

Детективы проводили следственные действия непосредственно в помещении Днепропетровской ОВА – кабинете самого Резниченко, а также в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, отвечающего за закупки в пределах строительства и реконструкции дорог, и ряде других департаментов ОВА. Кроме того, обыски провели у подрядчиков ОВА – в помещениях фирмы «Будинвест Инжиниринг», на производственных предприятиях и у связанных лиц компании.

Также провели обыски у Юрия Голика – координатора проекта «Большая стройка». Следственные действия проходили в коттеджном городке «Коник» в Киеве. Голик называет себя консультантом «Большого строительства» и присутствует на ключевых совещаниях Офиса Президента о планах восстановления Украины. По данным журналистов, он связан с главой Днепропетровской ОВА Валентином Резниченко.

Ранее журналисты "Схем" и "Украинской правды" опубликовали расследование о связи между Резниченко и компанией "Стройинвестинжиниринг", на которую ОВА с марта направила уже 1,5 миллиарда бюджетных гривен на восстановление дорог в области. Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по статьям "злоупотребление властью или служебным положением" и "легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем)".

Согласно расследованию журналистов, половина компании «Будинвест Инжиниринг» была записана на женщину по имени Яна Хланта – профессиональную спортсменку, работающую тренером по пауэрлифтингу в Днепре. Она – близкий человек для Резниченко, они вместе много путешествовали за границу. Кроме того, Хланта передвигается на автомобиле Резниченко и получала зарплату в его фирме.

Другая половина компании из-за приближенного связана с бизнесменами-братьями Дубинскими, которых США официально объявили в розыск по подозрению в финансовых махинациях.